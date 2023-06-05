استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

بدأت استعدادات محافظة البحيرة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمقرر عقدها خلال الفترة من الإثنين ١٢ / ٦ وحتى الخميس ١٣ / ٧.

حيث قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة البحيرة بتفقد مقار اللجان والإستراحات للتأكد من إنهاء كافة الإستعدادات وعدم وجود أي معوقات.

ومن جانبها قد أنهت مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الإحترازية وتم الإنتهاء من تجهيز الإستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الإمتحانات بالمحافظة وعددها ٤١ استراحة.

هذا شدد غطاس على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة كما تم مراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بنطاق المحافظة هذا العام الدراسي يبلغ ٣٨٠٩١ طالب وطالبة ( ٨٨٩٦ شعبة أدبي و٢٦٨٠٩ علمي علوم و٢٣٨٦ علمي رياضة)، موزعين على ١١٥ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية

هذا وقد أكدت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس مع تعقيم وتطهير اللجان وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

ووجهت نائب المحافظ بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.