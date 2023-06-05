درة زروق تستعرض رشاقتها بفستان لافت

تحرص النجمة التونسية درة زروق على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأناقة والأنوثة بأسلوب ساحر مما جعلها مثالا يقتدي به أغلب الفتيات والسيدات وحديث رواد عشاق الموضة.

وتألقت درة في أحدث ظهور لها، بإطلالة صيفية تتسم بالجاذبية والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا قصيرا فضفاضا، صمم من الحرير الناعم، ذا أرضية بيضاء وكينار برتقالي مزركش ببعض الرسومات السوداء، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت ببعض الألوان الترابية مع ظلال الجفون والكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

درة زروق شاركت منذ بداياتها في أفلام تونسية عدة أبرزها فيلم "خرمة" سنة 2002 للمخرج التونسي الجيلاني السعدي وفيلم "نادية وسارة" للمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي في سنة 2004، و"آخر فيلم" للمخرج التونسي النوري بوزيد في سنة 2006 وفيلم "7 شارع الحبيب بورقيبة" سنة 2009 للمخرج التونسي إبراهيم لطيف وفيلم "باب الفلة" سنة 2011.

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

وفي سياق آخر، تشارك درة في رمضان المقبل 2023 بمسلسل "الأجهر"، وهو من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وبطولة عمرو سعد، سيد رجب، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع.

قصة مسلسل الأجهر

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو العمل الثالث لدرة مع النجم عمرو سعد، حيث سبق وتعاونت معه من قبل في فيلمي "مولانا" و"حديد".