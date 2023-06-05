محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من مسؤولي التعليم على انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 /2023 نظام 3 سنوات نظام 5 سنوات إعداد مهني تعليم وتدريب مزدوج، حيث تتواصل امتحانات المواد النظرية والتي بدأت منذ 27 مايو الماضي بإجمالي يزيد عن20 ألف و600 طالباً وطالبة بواقع 15870 للصناعي 4695 للزراعي75 للتجاري ،265 للفندقي داخل 97 لجنة ولجنة للفندقية

محافظ بني سويف: استمرار تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة

حيث أكد محافظ بني سويف على استمرار تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع قطاع التعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب ،واستمرار توافر كافة أوجه الراحة من التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة،وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة ،خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية

من جهته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى متابعته لسير أعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية وتواصله مع مديري إدارات التعليم ومسؤولي التعليم الفني، موضحاً أن الامتحانات بدأ بالاختبارات المعملية التي تم عقدها في الفترة 20 إلى 26 مايو الماضي واستكملت بامتحان المواد النظرية، في الفترة من 27 مايو حتى 8 يونيو الجاري،لتبدأ بعدها امتحانات العملي المزمع إجراؤها بداية من 9 يونيو وتستمر حتى 16 من نفس الشهر

واطمأن وكيل التعليم على وصول مظاريف الأسئلة لمقار اللجان والالتزام بموعد فتح المظاريف وانتظام طلاب وطالبات الدبلومات الفنية داخل اللجان مؤكدا على توجيهات المحافظ باستمرار تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات والتنبيه على الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول أو أية أجهزة رقمية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش

كما لفت وكيل الوزارة إلى تكليفاته لرؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية مساعدة داخل اللجان سواء مع المُمتحنين.

الطلاب انتحال صفة طرق تقليدية ومصادرة أية هواتف محمولة في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان وتطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الصدد ، والتنبيه بعدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة قبل بداية الامتحان ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى ولصالح العمل .

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