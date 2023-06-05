أمنيون: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في عمر الوطن وأنقذت البلاد من طمس الهوية

مع اقتراب الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو المجيدة، التي سجلها أبناء المحروسة بحروفٍ من نورٍ في صفحات التاريخ، عندما استشعر أن البلاد اختطفت من الجماعة الإرهابية، وذاهبة نحو المجهول، يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة على الخبراء الأمنيين، منها ما هو المصير في حال استمرار تلك الجماعة في سدة الحكم؟.. ماذا سيكون مصير البلاد؟.

ثورة 30 يونيو

وأكد العديد من الخبراء الأمنيين أن ثورة 30 يونيو، أن المصرين خرجوا للشوارع، لاقتلاع تلك الجماعة من الجذور والتي كانت تسعى إلى توريث الحكم وإدخال البلاد في نفق مظلم وجعلها على شفا جرف هار، و تجلى في وجود عناصر تكفيرية في البلاد إبان حكم الإخوان، وأن الدولة المصرية استعدت عقب الثورة للحرب على الارهاب كنتيجة لقرار رفض الاخوان في مصر.

ثورة 30 يونيو

فؤاد علام: ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من نفق مظلم

في البداية يقول اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنقذت البلاد من منزلق خطير نحو نفق مظلم، يؤثر على مسيرتها التنموية، مؤكدًا أن الثورة لاقت تأييدًا واسعًا من مختلف مكونات الشعب المصري، ترتب عليه استمرار البلاد في تحقيق النجاحات المختلفة في مختلف المجالات.

ثورة 30 يونيو

أفاد علام، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن استمرار حكم الإخوان كان سيدخل البلاد في متاهات، لأن جماعة الإخوان الإرهابية يؤمنون بأن الجماعة أهم من الدولة، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يستمر لأن الشعب أعلن بشكل صريح لفظه لهؤلاء، ولا يمكن لحكمهم أن يستمر.

مكتسبات ثورة 30 يونيو

أشار نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هي حرية الرأي والتعبير، قائلًا: "المعارضة تتحدث الآن وتبدي رأيها في جميع القضايا، وهو ما يؤكد استعادة الدولة قدرتها في المجالات كافة، ناهيك عن تحقيق جزء كبير من أحلام المواطنين، واليوم الأوضاع الاقتصادية أكثر نضوجًا وقوة مقارنة بحكم الإخوان.

ثورة 30 يونيو

عمرو الزيات: ثورة 30 يونيو قضت على توريث الحكم.. والسيسي يحترم المواطن

ورأى اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمني والرئيس الأسبق لمحكمة القاهرة العسكرية، إن ثورة 30 يونيو قضت على كيان يبغي توريث الحكم وخلط الدين بالسياسة، وكابوس دفع البلاد في نفق مظلم وجعلها على شفا جرف هار، موضحًا أن ذلك تجلى في وجود عناصر تكفيرية في البلاد إبان حكم الإخوان.

الرئيس السيسي

وأكد الزيات أن جميع الدول التي حكمها الإخوان كان مصيرها الفشل السحيق واشتعال الحرب الأهلية بداخلها، وهناك العديد من الدول في المنطقة تأثرت من حكم الاخوان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم يسعى إلى بناء مصر جديدة تحترم الإنسان المصري بخلاف حكم الإخوان.

ثورة 30 يونيو

القضاء على العشوائيات

أوضح الخبير الأمني والرئيس الأسبق لمحكمة القاهرة العسكرية، أننا نشهد الآن الكثير من الحريات، والقضاء على العشوائيات في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد كامل الاحترام للشعب المصري، مؤكدًا أن السيسي أول رئيس يهتم بالمواطن المصري.

اللواء عمرو الزيات

لفت اللواء عمرو الزيات، إلى أن اهتمام الرئيس بالشعب ظهر بشكل جليٍ على سبيل المثال لا الحصر، في مبادرة حياة كريمة والتي سجلها التاريخ في صفحات من نور، خاصة وأنها أحدثت نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم للمواطن المصري في ربوع البلاد.

ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي

تابع الزيات:" اليوم نشهد نهضة صناعية كبرى، بخلاف حكم الاخوان الذي شهد ديونًا متراكمة"، قائلا:" مصر على أيد الرئيس السيسي ستصبح قوى عظمى اقليمية لها تاثير في المجتمع الدولي، خاصة مع وجود جيش قوي وشعب متماسك واقتصاد قوي، والمتوقع أن نكون في مصاف الدولة المتقدمة، وبوابة إفريقيا في التجارة العالمية".

العقيد حاتم صابر: ثورة 30 يونيوعلامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية

وفي سياق متصل أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن ثورة 30 يونيو تعتبر علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أن الشعب استطاع ان يقول كلمته برفض الدولة الإخوانية، واستجابت له القوات المسلحة، ودعمت قراره برحيل الاخوان.

ثورة 30 يونيو

وكشف صابر، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الدولة المصرية استعدت عقب الثورة للحرب على الارهاب كنتيجة لقرار رفض الاخوان في مصر، وانتهت الامور الى سحق الارهاب على يد القوت المسلحة والشعب بعد 10 سنوات من المواجهة.

مكافحة الإرهاب الدولي

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن كل عام نتذكر هذه الثورة والتي كانت علامة بارزة في التاريخ المصري، خاصة أن من أهم مكاسبها التأكيد على هوية الدولة المصرية، وفشل كافة القوى الخارجية، من طمس الهوية.