شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 188 ألفًا و537 طن قمح

أعلن مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط، الإثنين، إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم ، بلغت 188 ألفا و537 طن قمح.

وأوضح "الهابط"، أن استلام محصول القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار المتحدث الرسمي لمديرية التموين إلى متابعة محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، خلال فترة الاستلام اليومية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات.

محافظ كفر الشيخ: انتظام صرف مستحقات المزارعين

وشدد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.