انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمادتي الفقه والحديث

انطلقت اليوم الأحد أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمادتي الفقه والحديث، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى من عدم مراعاة الامتحانات للوقت المحدد، أو صعوبة الأسئلة.

تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجان معهد بنين وفتيات المنصورة، التابعة لمنطقة الدقهلية الأزهرية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات، للتيسير على الطلاب وتوفير الجو المناسب لهم.

تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير الفنية من واضعي الامتحان، والتي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وقد وردت إلى الغرفة بعض الملاحظات التي لم تؤثر على سير الامتحانات.

عبر طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية عن الرضا بامتحان مادة الفقه والحديث، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام.

نعى قطاع المعاهد الأزهرية الطالب محمد أحمد الشبراوى، الطالب بالقسم العلمي بمعهد بنين العريش، حيث وافته المنية بمستشفى العريش قبل دخوله امتحانات الشهادة الثانوية، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

يذكر ان إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي انطلقت امس بمادتي الفقه والحديث، بإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد

حيث تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

حيث تفقد لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.