أسعار الخضراوات صباح اليوم الإثنين بسوق العبور

أسعار الخضار.. تباينت أسعار الخضار خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، مع ارتفاع بعض الاصناف كـ البصل والذي سجل نحو مابين 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو في سعر الشوال للجملة، وسجلت أسعار الطماطم مابين 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو في سعر الشوال.

وفي هذا الصدد تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الخضار صباح اليوم الاثنين، لاهتمام متابعي الوفد المهتمين بهذا الشأن بالقيمة السعرية لها، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

الخضار

سعر الطماطم بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 4. : 5.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 9 : 13 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 5 : 9 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 2.5 : 6.5 جنيه (شوال).

سعر الفاصوليا من 11 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5.5 : 8.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7.5 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 8 : 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 10 : 25 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 4 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 6.5 : 9.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 19 : 25 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر ورق عنب بناتي من 11 : 17 جنيهًا ( شوال).

سعر ورق عنب بلدي من 11 : 17 جنيهًا ( شوال).

أسعار الخس الرابطة 6 جنيهات ( شوال).

سعر خس الكابوتشي 3 : 4 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 8 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 60 : 80 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).