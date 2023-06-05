فيديو جديد يُشعل الخلاف بين جيش روسيا وقوات فاغنر.. شاهد

ظهر فيديو جديد يؤكد عمق الخلافات بين جيش روسيا ومجموعة فاغنر، بعد الاشتباكات العنيفة التي وقعت في باخموت.

نشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر احتجازها لقائد اللواء 72 بالجيش الروسي، وضربه حتى أجبر على الاعتراف بإطلاق النار على سيارة تابعة للمجموعة بسبب "عداء شخصي". وقبل ذلك، نشرت خدمة بريغوجين الصحافية تقريرًا يفيد بتبادل إطلاق النار بين الجيش الروسي ومرتزقة فاغنر بالقرب من قرية سيميغوري.

وشهدت معارك باخموت خلافات حادة بين فاغنر والقيادة العسكرية الروسية، واتهم بريغوجين القيادة بحجب السلاح والذخيرة عن قواته، ما تسبب في خسائر كبيرة في أوكرانيا. كما حذر أخيرًا من ثورة كبرى في روسيا إذا استمر هذا النهج.

في الثاني من يونيو كشف قائد مجموعة فاغنر عن تلغيم الطريق لأول مرة، حيث تم العثور على حوالي اثني عشر لغمًا وأطنان من البلاستيد المتفجر.

وتأتي هذه الأحداث في ضوء المعارك التي شهدتها مدينة باخموت خلال الأشهر الماضية، والتي كشفت عن الخلافات بين قائد فاغنر والأركان الروسية، وألقت الضوء على تراجع العلاقة بين بريغوجين والقيادة العسكرية في موسكو.

واتهم بريغوجين القيادة العسكرية بحجب السلاح والذخيرة عن قوات فاغنر، ما تسبب في خسائر فادحة في أوكرانيا، كما حذر أخيرًا من وقوع ثورة في روسيا إذا استمر هذا النهج.

اشتباكات مشتعلة بين أوكرانيا وروسيا:

في سياق متصل، شهدت منطقة فريمفسكي على محور زابوروجيه اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من ثماني ساعات بين القوات الروسية والأوكرانية، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الجنود والعربات المدرعة، وفقًا لتقرير من روسيا اليوم.

وأشار رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف إلى أن الاشتباكات توقفت حاليًا، وأن القوات الأوكرانية قامت بعمليات استطلاعية بقوة في المنطقة، ولكن لم يتم تسجيل أي هجوم واسع النطاق من قبلهم.

وذكر روغوف أن القوات الأوكرانية تستطلع خطوط الدفاع في المنطقة، وتحاول معرفة مدى استعداد القوات الروسية لمواجهة هجوم كبير، كما أنه تم إحباط جميع المحاولات لاختراق خط التماس حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال روغوف إن القوات الأوكرانية، بما في ذلك المرتزقة البولنديين، حاولت الاقتراب من خط التماس على محور زابوروجيه، وتصدت لهم القوات الروسية.