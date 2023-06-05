تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات، اليوم الإثنين 5 يونيو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

أسعار صرف العملات الأجنبية:

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغ 33.00 للشراء، و33.35 جنيه للبيع، ووصلت أسعار صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.38 جنيه للشراء، 38.55 جنيه للبيع، وبلغت أسعار صرف الفرنك السويسري نحو 33.92 جنيه للشراء، 34.07 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.96 جنيه للشراء، و23.06 جنيه للبيع، وسجلت أسعار صرف الكرون الدنماركي 4.43 جنيه للشراء، و4.45 جنيه للبيع، بينما بلغت أسعار صرف الكرون السويدي 2.85 جنيه للشراء، 2.86 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجل سعر صرف الـ100 ين الياباني نحو 22.03 للشراء، 22.12 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.35 جنيه للشراء، 4.37 جنيه للبيع.

أسعار اليورو الأوروبي:

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 32.92 جنيه للشراء، 33.25 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.02 جنيه للشراء، و33.35 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي، حقق في البنك التجاري الدولي 33.02 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.07 جنيه للشراء، و33.35 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 32.92 جنيه للشراء، 33.25 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 32.92 للشراء، 33.35 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجلت متوسط أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.00 للشراء، و33.35 جنيه للبيع.

العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.21 جنيه للشراء، 100.64 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر دينار البحــرين عند سعر 81.78 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.09 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.43 جنيه للشراء، 43.62 جنيه للبيع.