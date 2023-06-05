نصائح هامة من "الصحة" لمريض الكبد
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور منشور، حول النصائح الطبية المهمة التي يجب على مريض الكبد اتباعها.
تستعرض الوفد فى السطور الآتية 6 نصائح لمريض الكبد يجب عليه اتباعها، كالآتي:
1- الحرص على تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.
2- التركيز على الدهون الأحادية والدهون عديمة التشبع.
3- ممارسة الرياضة.
4- الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
5- التركيز على تناول المصادر الطبيعية الغذائية الغنية بأوميجا 3 إذا أمكن.
6- إنقاص الوزن بشكل تدريجي للحفاظ على صحة المريض.