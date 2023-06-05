العصب السابع.. تفاصيل الوعكة الصحية للبابا تواضروس الثاني

تعرض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لوعكة صحية طارئة استلزمت خضوعه لفحوصات طبية، فيما أكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات صحفية أن البابا سيخضع للعلاج بمصر وأن حالته العامة جيدة، وفق سكاي نيوز عربية.

وأعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية أن "البابا تواضروس الثاني صلى قداس عيد حلول الروح القدس صباح الأحد، في كنج مريوط بالإسكندرية، ثم تعرض بعد ذلك لوعكة صحية طارئة".

وحسب المركز الإعلامي فقد "أجريت للبابا فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي".

تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت بيانا، في أبريل الماضي، حول الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، نفت فيه صحة "ما تردد حول سفره إلى أوروبا، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية عقب زيارته للفاتيكان".

وقالت الكنيسة إنه "بعد أن تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا لا أساس لها من الصحة بخصوص الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، نؤكد أن قداسته بصحة جيدة ويمارس نشاطه الرعوي بشكل طبيعي".

وأوضحت أنه "معلوم أن للبابا تواضروس ملف صحي بإحدى مستشفيات أوروبا منذ 15 عاما، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية"