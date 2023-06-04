مكافحة تغير المناخ في يد الشوكلاتة.. "مسحوق أسود" يزيل الكربون

يعد تغير المناخ والاحترار العالمي من أكثر المشكلات البيئية التي تواجه البشرية في الوقت الحالي، ويتعلق الأمر بزيادة درجات الحرارة في الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية، أخطار كبيرة وتأثيرات متضاعفة سببها الرئيسي التغيرات المناخية، إذ إن التغيرات المناخية ألقت بظلالها السلبية على الكثير من مناحي الحياة، ونظرًا للتأثيرات الكبيرة التي سببتها التغير المناخي، فأن الأخطار تتزايد وهناك قلق كبير من قبل عدد من المواطنين.

مكافحة تغير المناخ في يد “مسحوق أسود”

وأصبح العالم، أكثر دفئًا بمقدار 1.2 درجة مئوية عن فترات ما قبل الثورة الصناعية، ومؤشرات التغيرات المناخية واضحة ولا بت فيها، ولا يوجد تحركات سريعة من قبل المؤسسات الدولية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي من الممكن أن تتسبب في يوم من الأيام لعواقب أسوأ في التغير المناخي.

لكن هناك أحد المواد التي من الممكن أن تقلل من حدة التغيرات المناخية، والتي تم اكتشافها من داخل مصنع من أحد مصانع الطوب الأحمر في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث إن هذه المادة هي أحد المواد المصنعة للشكولاتة، ويُنتَج من قشور حبوب الكاكاو هذا المسحوق.

الشوكلاتة والمسحوق الأسود تكافح تغير المناخ

ويعد المسحوق الأسود الذي يتم إنتاجه من قشور حبوب الكاكاو يتسم بقدرة على مكافحة التغير المناخي، ويتم إنتاج هذه المادة من خلال عملية التسخين والتي تحدث لقشور الكاكاو، بدرجة حرارة تصل لـ600 درجة مئوية، في غرفة محكمة خالية من غاز الأكسجين، وجاء ذلك خلال تقرير لـ"العربية".

وبعد إنتاج هذه المادة من تسخين قشور الكاكاو، يمكن استخدام المنتج النهائي كسماد أو لإنتاج الخرسانة "الصديقة للبيئة"، وتوفر هذه التقنية طريقة مبتكرة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي، وهذا الفحم الحيوي، هو أحد المواد الذي يمكن الاعتماد عليها للتقليل من حدة التغيرات المناخية، الفحم الحيوي يمكن استخدامه لالتقاط 2.6 مليار من أصل 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر سنويًا.

وبدأت ظاهرة التغير المناخي في الظهور في القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين تزايدت بشكل كبير، ويشير التغير المناخي إلى التغيرات الطويلة الأمد التي تحدث في الطقس، ودرجات الحرارة، والرياح، ونمط الأمطار، ومستوى البحر.