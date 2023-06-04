انهيار جسر تحت الإنشاء بالهند.. الفساد والمخالفات المتهم الوحيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور والفيديوهات، لإنهيار جسر تحت الإنشاء بأحد المناطق بدولة الهند، وتتم عملية بناء هذا الجسر على أحد المجريات المائية في هذا الهند.

جسر تحت الإنشاء بالهند ينهار

وأظهر الفيديو عملية انهيار الجسر الذي مازال تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند بشكل مرعب، اليوم الأحد، وخرجت الكثير من الانتقادات من قبل المواطنين لما حدث وانهيار الجسر هو مازال تحت الإنشاء، واصفًا أحد المواطنين أن ما حدث هو "فساد" كبير، مشددًا على أن "الفساد" الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.

وانتشر مقاطع الفيديو التي توثق لحظة الانهيار للجسر العملاق، بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، وهو يظهر سقوط الجسر في لحظة واحدة ثم يسقط في الماء، وتتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، وفي مكان انهيار الجسر تواجد عدد من المشاهدين ليوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7 — All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2023

وهذا الجسر الذي انتشر مقاطع الفيديو من سقوط وانهيار اليوم، هو جسر مازال تحت الإنشاء، وتتم عملية بناءه ليحل محل جسر آخر كان في هذه المنطقة وانهار في وقت سابق، لكن لم تكتمل عملية إنساء هذا الجسر ليكون مثيرة نفس مصير السابق، وانهار سريعًا، ولذلك كان الوصف الذي خرج به المواطنين في الهند، بأن المخالفات والفساد سبب رئيسي في انهيار هذا الجسر.

وأثار انهيار الجسر المسمى "أغواني سلطان غانج" في نهر غانج، جدلا حول الفساد ومدى تأثيره على البنية التحتية في البلاد، ونفس الجسر انهار بنفس الطريقة في أبريل من العام الماضي 2022 وأُعيد بناؤه لكن انهار مجدداً قبل ساعات.



ودعا أحد الأحزاب السياسية في الهند، إلى محاسبة المتسببين في هذا الإنهيار، وطالبوهم بتقديم استقالهم، وخرجت الكثير من المطالبات لتقديم رئيس الوزراء استقالته.

لحظة انهيار جسر Sultanganj على نهر الجانج في ولاية بيهار الهندية.

وتم بناء الجسر الأول في سنة 2015، وتم افتتاحه بحلول عام 2020، وانهار في نوفمبر 2022 بحادث أسفر عن مقتل شخص، ليتم بناء هذا الجسر بدلًا منه ليكون مصيرة نفس مصير الجسر السابق وينهار أمام فساد المسئولين، كما وضح البعض.