نظام نور.. حقيقة إلزام أولياء الأمور بتقديم أوراق ثبوتية للقبول في المدارس

"Noor"، تصدر نظام نور التعليمي السعودي محرك البحث جوجل اليوم الأحد الموافق 15 ذو القعدة 1444هـ/ 4 يونيو 2023، عقب إعلان وزارة التعليم، بعض النقاط الهامة الخاصة بالتقديم وقبول الطلاب والطالبات بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأوضحت وزارة التعليم السعودي أن قبول الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام Noor "نور" أو نظام التسجيل الإلكتروني، لا يستلزم تسليم أي أوراق ثبوتية أو مستندات للمدرسة أو مراجعتها.

شرط قبول الطلاب في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال عبر نطام نور

وقالت ابتسام الشهري المتحدث باسم التعليم العام، إن قبول الطلاب والطالبات في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال عبر نطام نور أو نظام التسجيل الإلكتروني يعتبر نهائياً بعد إتمام الفحص الطبي، وذلك وفق وسائل الإعلام السعودية.

وغردت الشهري عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة:" لأولياء أمور الطلاب والطالبات المقبولين في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور أو نظام التسجيل الإلكتروني:يعتبر قبول أبنائكم وبناتكم نهائياً بعد إتمام الفحص الطبي، و لا يلزم تسليم أي أوراق ثبوتية أو مستندات للمدرسة، و لا حاجة لمراجعتها..متمنين لهم رحلة تعليمية موفقة".

نظام نور.. أخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض

يذكر أن إدارات التعليم تبدأ في مناطق ومحافظات المملكة باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات تبدأ من تاريخ 1444/11/1 هـ وتستمر طوال العام، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس، على أن يتم تقسيم مرحلة التسجيل إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة عدداً من الإدارات التعليمية المتاح من خلالها التسجيل لرياض الأطفال، فيما ستخصص المقاعد المتاحة حاليًا في رياض الأطفال الحكومية للمتقدمين للمستوى الثالث فقط، أما المستوى الثاني فستكون الفرصة متاحة لهم في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بالمستوى الثالث.

فيما يكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، إذ يتم تحديد مستويات مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد؛ على أن يشمل 3 مستويات: