تارا عماد تعتمد موضة الكاجوال (صور)

خضعت الفنانة الشابة تارا عماد لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

تارا عماد

تارا عماد تعتمد موضة الكاجوال

خطفت تارا عماد الأضواء بإطلالة "كاجوال" جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية بنطال جينز باللون "الأزرق الفاتح" ونسقت معه توب أبيض بلا أكمام، صمم من قماش من دون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء يمزج بين الون الأبيض والأزرق، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

تارا عماد

تارا عماد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت تارا عماد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

آخر أعمال تارا عماد

من ناحية أخرى، يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل "سوتس بالعربى" خلال الماراثون الرمضانى 2022، وشاركها البطولة: آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتي، وخالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، عمر زهران، وعدد آخر من الفنانين.

وكان مسلسل "سوتس بالعربى"، سيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد.

تارا عماد

من هى تارا عماد

ولدت الفنانة تارا عماد في العاصمة المصرية القاهرة عام 1993، وهى ممثلة وعارضة مصرية، لأب مصري وأم يوغوسلافية، بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكرة، إذ ظهرت في إعلانات عدة منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت وهى في سن الـ 17 في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.