هدد ربة منزل بنشر صورها.. السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالمنشاه

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهم "م . ي . م" 36 سنة، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تهديد المجني عليها "ص . ع ا" ربة منزل، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بها، وإفشاء أمور مخدشة للشرف، بنشر صور جنسية خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وابتزازها مقابل مبالغ مالية، بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بلاغًا من المجني عليها ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها عن طريق إرسال رسائل لها بنشر صور جنسية خاصة بها وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.