الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

الأزهر للفتوى يقدم لزوار بيت الله الحرام «دليل الحج والعمرة»

دليلالحج والعمرة
دليلالحج والعمرة

يصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطبعة الثالثة من دليله المصور لأحكام ومناسك الحج والعمرة، تحت عنوان «دليل الحج والعمرة»، وذلك انطلاقًا من الدور الدعوي والتوعوي للأزهر الشريف، وخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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كتاب دليل الحج والعمرة

وهو كتاب بسيط العبارة، واضح المعاني، مزود بالصور التوضيحية التي تساعد حجاج بيت الله الحرام على تأدية عباداتهم على أتمِّ وجه؛ راجين بذلك القبول من الله سبحانه.

دليل الحج والعمرة

ويأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال الدعوية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

ويمكنكم تحميل الدليل عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/.../1Nc4FaHonf_FWChYN2HC.../view...

 

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