الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا

خضعت الفنانة روجينا لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

روجينا 
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روجينا تخطف الأضواء بأحدث جلسات التصوير والجمهور يغازلها (صور)

روجينا أشعلت الأجواء بالأخضر المثير

لفتت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانًا باللون "الأخضر"، بأكمام منفوخة، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء فضي كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

روجينا 

روجينا تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة روجينا تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

روجينا 

من هي روجينا

ولدت الفنانة روجينا 16 أبريل 1973، وهي ممثلة مصرية، حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من "المعهد العالي للفنون المسرحية" وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد، إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل "العائلة" عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم "المصير" عام 1997، استطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

 

تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و"مريم".

روجينا 

أحداث مسلسل "ستهم" لروجينا في رمضان 2023

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل "ستهم" حيث أن تدور أحداث المسلسل وهو من تأليف السيناريست ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، في إطار اجتماعي إنساني، ومستوحى من قصص حقيقية.

يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن "الأسطى أم فارس" والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة "المعلمة عفاف" التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن "بهية" من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه، لسداد ديونها.

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