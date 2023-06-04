مسن سعودي لم ينم منذ 40 عاما.. لا يعاني سحرا أو مرضا

مسن سعودي لم ينام منذ 40 عامًا أو يغمض له جفن، وعاجز عن أن يريح عقله اليقظ ببضع ساعات من النوم، رغم أنه لا يعاني من سحر أو مرض عقلي، إلى أن قرر الأطباء التدخل لدراسة حالته.

يعاني سعود بن محمد الغامدي، البالغ من العمر 70 عاما، من عدم قدرته على النوم واستمر الأمر سنوات طويلة، لم ينام بشكل متواصل بشكل طبيعي مثل البشر.

زار المسن الكثير من الشيوخ وتوجه إلى العديد من المستشفيات دون فائدة، وذات يوم وصف له أحد الأطباء نوع من العلاج وبعدما قام بتجربته لم يتغير الوضع، بل استمر في عدم الارتياح والقلق.

شَخص الأطباء حالته ووصفوها بالاكتئاب النفسي، ورغم ما يعانيه المسن السعودي، يتمتع بحياة سعيدة ويارس حياته بشكل طبيعي.

اضطراب النوم

يعد اختلال النوم هو الاسم الذي يطلق على اضطرابات النوم، مثل فقدان القدرة على النوم أو حدوث مضاعفات أثناءه، يتم تصنيف هذه الاضطرابات إما زيادة في النوم مما يعني النعاس أثناء النهار، أو النوم ليلاً لفترة طويلة، أو الأرق وهو فقدان القدرة على النوم.