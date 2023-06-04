انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمي "بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" خلال الفترة من 4- 8 يونيو الحالي، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

وأشارت الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى "منية النصر - ميت غمر - تمى الأمديد - محلة الدمنة - الجمالية - المطرية - المنصورة -نبروه - بلقاس".”.

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.