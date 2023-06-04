الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خلال اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد كرة القدم..

وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

 تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاطمئنان علي استعدادات سفر المنتخب الأول الي المغرب لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

كما اطمأن وزير الشباب والرياضة علي استعدادات سفر المنتخب الأولمبي الي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع منتخب غينيا، يوم الأربعاء 14 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويستعد لمنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل بالمغرب.

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