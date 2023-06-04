وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة

خلال اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد كرة القدم..

تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاطمئنان علي استعدادات سفر المنتخب الأول الي المغرب لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

كما اطمأن وزير الشباب والرياضة علي استعدادات سفر المنتخب الأولمبي الي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع منتخب غينيا، يوم الأربعاء 14 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويستعد لمنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل بالمغرب.