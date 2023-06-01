أشرف صبحي: فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة صرح عظيم يساهم في تطور الرياضة المصرية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على توجيه التهنئة للنادي الأهلي خلال كلمته مساء اليوم الخميس، في حفل افتتاح فرع النادي الجديد بالقاهرة الجديدة، وقال إنه عندما زار الفرع في فبراير من عام 2020 كان أرضًا فضاء، ويصعب الوصول إليه، إلا أنه بعد تواجده اليوم في حفل الافتتاح فوجئ بهذا المشهد العمراني الكبير بجوار الفرع الجديد للأهلي، مؤكدًا أنه إنجاز كبير للغاية، وصرح عظيم يساهم بقوة في دعم وتطور الرياضة المصرية.

الأهلي جزء من الرياضية المصرية

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن النادي الأهلي يشكل جزءًا كبيرًا ومهمًّا جدًّا للرياضة المصرية، وأن إنشاء فرع جديد للأهلي بهذا الشكل الرائع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة التي تتطور بشكل مختلف في كل القطاعات والمجالات، ومنها بالطبع القطاع الشبابي والرياضي الذي يحظي بدعم كبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت انطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي برفقة الدكتور أشرف صبحي، بقص شريط الافتتاح.

وحرص على حضور حفل الافتتاح كل من: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف مدير الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، وعدد من رموز النادي الأهلي ولفيف من الشخصيات المهمة في الرياضة المصرية والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.