إليسا تفاجئ الجمهور بموعد طرح ألبومها الجديد بعد طول انتظار| سر غضبها من الذكاء الاصطناعي

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلان موعد طرح ألبومها الجديد الذي ينتظرونه منذ شهور، وذلك خلال لقائها الإعلامي مع برنامج "The Insider بالعربي".

إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

كشفت إليسا عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد خلال موسم الصيف، مشيرة إلى أنها قاربت على الانتهاء منه مضيفة: "في قصص بخلصها لن تطول والأكيد على الصيف بينزل الألبوم على الصيف".

إليسا

إليسا تعلن رفضها الذكاء الإصطناعي: الخطط الكبيرة في الخارج أكيد لها هدف آخر

وتحدثت إليسا خلال حوارها عن رأيها في الذكاء الاصطناعي قائلة: "برفضه لأن العالم لن يفكر أو يعمل سيحل محلهم الذكاء الاصطناعي سواء بالصوت أو بالتفكير أو بموضوع شعر، أنا ضده ولا أعرف ماذا ورائه لأن الخطط الكبيرة في الخارج أكيد لها هدف آخر".

موقف مؤثر يجمع إليسا ومجدي يعقوب في الحفل الخيري لصالح المؤسسة

وفي السياق ذاته، أعربت إليسا عن مدى سعادتها بمشاركتها في الحفل الخيري لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لافتة أنها في الغالب، لا تحب التحدث عن الأعمال الخيرية لكنها تجدها فرصة لتشجيع كل النجوم على المشاركة في مثل هذه الحفلات.

إليسا

وأضافت إليسا: "سعيدة لأني احترم السير مجدي يعقوب واحترم ما يفعله لعلاج الأطفال ومن كل قلبي أتيت وشاركت في الحفل".

وكانت إليسا قد أحيت حفلاً خيريًا، السبت الماضي، بعنوان "ليلة من القلب" لصالح مؤسسة "مجدي يعقوب لأمراض القلب"، ووجهت على هامش الحفل رسالة حب للمصريين، قائلة: "الشعب المفضل على قلبي بعد لبنان، كل الشعوب بحبها بس الكل بيعرف، بالحياة السابقة أنا كنت فرعونية صغيرة".

إليسا ومجدي يعقوب

كما حرصت إليسا على تحية الدكتور مجدي يعقوب، وقدم لها الشكر على مشاركتها في هذا الحفل الخيري، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تنحني لتحية الدكتور مجدي يعقوب، ثم اقتربت منه وقبلته، ورد عليها بتقبيل يدها.

إليسا ومسار إجباري في الإسكندرية الجمعة القادمة

على صعيد آخر، تستعد النجمة إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا برفقة فرقة مسار إجباري بالإسكندرية، والذي من المقرر أن يُقام يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يونيو الجاري في Alex West Club.

وبدورها، طرحت الجهة المنظمة أسعار التذاكر والتي جاءت كالتالي، الأولى بـ 550 جنيها، والثانية بـ 650 جنيها، والثالثة بـ 1250 جنيها، والرابعة والأخيرة بـ 1600 جنيه.