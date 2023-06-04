أنواع اكتئاب ما بعد الولادة من الخفيفة إلى الحادة

إنجاب طفل هو تجربة ستغير حياتك، وأن تكون والدًا أمرًا مثيرًا ولكنه قد يكون أيضًا متعبًا ومرهقًا، ومن الطبيعي أن تشعر بالقلق أو الشك ، خاصة إذا كنت والدًا لأول مرة ومع ذلك ، إذا كانت مشاعرك تتضمن حزنًا شديدًا أو شعورًا بالوحدة ، وتقلبات مزاجية حادة ، ونوبات بكاء متكررة ، فقد تكون مصابة بـ اكتئاب ما بعد الولادة.

اكتئاب ما بعد الولادة (PPD) هو نوع من الاكتئاب يحدث بعد الولادة، ولا يقتصر تأثير اكتئاب ما بعد الولادة على الشخص أثناء الولادة، ويمكن أن يؤثر على الوالدين الوحيدين والوالدين بالتبني أيضًا، ويعاني الناس من تغيرات هرمونية وجسدية وعاطفية ومالية واجتماعية بعد الإنجاب، ويمكن أن تسبب هذه التغييرات أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

أنواع اكتئاب ما بعد الولادة

كآبة ما بعد الولادة

يصيب الكآبة النفاسية ما بين 50٪ و 75٪ من الأشخاص بعد الولادة إذا كنتِ تعانين من الكآبة النفاسية ، فسوف تصابين بنوبات متكررة وطويلة من البكاء دون سبب واضح أو حزن وقلق تبدأ الحالة عادةً في الأسبوع الأول (من يوم إلى أربعة أيام) بعد الولادة على الرغم من أن التجربة غير سارة ، إلا أن الحالة عادة ما تنحسر في غضون أسبوعين دون علاج أفضل شيء يمكنك القيام به هو العثور على الدعم وطلب المساعدة من الأصدقاء أو العائلة أو شريكك.

اكتئاب ما بعد الولادة

يعتبر اكتئاب ما بعد الولادة حالة أكثر خطورة بكثير من الكآبة النفاسية ، حيث تصيب 1 من كل 7 آباء جدد، وإذا كنت قد عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة من قبل ، فإن الخطورة تزيد إلى 30٪ كل حمل، وقد تواجهين فترات صعود وهبوط متناوبة ، وبكاء متكرر ، وتهيج وإرهاق ، بالإضافة إلى الشعور بالذنب والقلق وعدم القدرة على رعاية طفلك أو نفسك، وتتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة وقد تظهر في غضون أسبوع من الولادة أو تدريجيًا ، حتى بعد عام، وعلى الرغم من أن الأعراض يمكن أن تستمر لعدة أشهر ، فإن العلاج بالعلاج النفسي أو مضادات الاكتئاب فعال للغاية.

ذهان ما بعد الولادة

الذهان التالي للوضع هو شكل حاد للغاية من أشكال اكتئاب ما بعد الولادة ويتطلب رعاية طبية طارئة، وهذه الحالة نادرة نسبيًا ، حيث تؤثر على شخص واحد فقط من بين كل 1000 شخص بعد الولادة، وتحدث الأعراض عمومًا بسرعة بعد الولادة وتكون شديدة وتستمر من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر، وتشمل الأعراض الهياج الشديد والارتباك ومشاعر اليأس والعار والأرق والبارانويا والأوهام أو الهلوسة وفرط النشاط والكلام السريع أو الهوس، ويتطلب ذهان ما بعد الولادة عناية طبية فورية نظرًا لوجود خطر متزايد للانتحار وخطر الإضرار بالطفل، وعادة ما يشمل العلاج دخول المستشفى والعلاج النفسي والأدوية.