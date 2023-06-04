اكتئاب ما بعد الولادة .. أطباء يكشفون العلاج

اكتئاب ما بعد الولادة هو نوع من الاكتئاب يحدث بعد ولادة طفل، ويصيب ما يصل إلى 15٪ من الناس، ويعاني الأشخاص المصابون باكتئاب ما بعد الولادة من الارتفاعات والانخفاضات العاطفية والبكاء المتكرر والتعب والشعور بالذنب والقلق وقد يواجهون صعوبة في رعاية طفلهم، ويمكن علاج اكتئاب ما بعد الولادة بالأدوية والاستشارة.

وقد يتم الخلط بين اكتئاب ما بعد الولادة وبين الكآبة النفاسية في البداية، ولكن الأعراض تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول، وقد تتداخل هذه الأمور في النهاية مع قدرتك على رعاية طفلك والتعامل مع المهام اليومية الأخرى، وتظهر الأعراض عادة في غضون الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة، لكنها قد تبدأ في وقت مبكر أثناء الحمل أو بعد ذلك حتى عام بعد الولادة.

نشرت حديثا مجلة طب الأطفال والحمل دراسة موسعة أشارت فيها إلى علاقة وثيقة بين اكتئاب الأم لفترات طويلة وحدوث تغيير سلوكى ومشكلات فى نمو الطفل الجسدى. تناولت الدراسة التى قام بها أطباء من جامعة كوينزلاند الأسترالية وشملت ٩٠٠ من الأمهات و٩٧٨ من أطفالهن. تم الكشف عليهن ومتابعة حالتهن النفسية والمرضية لمعرفة وتوصيف ما مررن به من حالات اكتئاب مرضية.

أوضح الباحثون أن إدراك الأم إصابتها بالاكتئاب يعرضها لدائرة مفرغة من الأعراض إذ إن اكتئابها يزيد خوفا من القادم المجهول وخوفا على رضيعها. فإذا بذلت جهدا للتخلص من الاكتئاب وتبنت مشاعر إيجابية تخرجها من محنتها تعافت وانعكس ذلك بالإيجاب على وليدها ونموه وإقباله على الطعام والرضاعة.

اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يحدث فى أى شهر من شهور الحمل مرورا باكتئاب ما بعد الولادة وانتهاء بالاكتئاب أثناء تربية الطفل.

حذر الباحثون من أن الاكتئاب إذا لم تتم معالجته أثناء الحمل فقد يؤدى إلى الإهمال فى الالتزام بطعام الأم وتغذية الطفل الأمر الذى قد يؤدى إلى ولادة مبكرة مما يعرض حياة الجنين للخطر فيولد ناقص الوزن وربما غير مكتمل الأعضاء.

فى الأغلب تعانى الأم من قلق مرضى على مصير الجنين وفرص ولادته بصورة طبيعية دونما عيوب خلقية فيزداد الأمر تعقيدا.

علاج اكتئاب ما بعد الولادة أمر ضرورى بمجرد تشخيصه رغم صعوبة العلاج إذ إن مضادات الاكتئاب قد تتسبب فى تعقيدات خلقية للجنين لذا يجب أن تتناول تحت إشراف دقيق من طبيب متخصص نظرا لحساسية الموقف فإن العلاج النفسى دائما ما يبدأ دون أدوية ويكون بجلسات للتنفس العميق وأنواع من الرياضة البدنية البسيطة والاسترخاء والنوم الكافى والاهتمام بالتغذية السليمة.