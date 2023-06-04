احتلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالمملكة العربية السعودية، قائمة أكثر الموضوعات بحثًا، خلال الساعات الماضية، اليوم الأحد، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر أكثر من 88 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.

أماكن وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الشاغرة

وأضافت إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في بيان لها، أن الوظائف الشاغرة لديها في مناطق عدة بالمملكة (الرياض، الجبيل، ينبع، جازان)، وذلك لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية

ونوهت إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن هناك عدد من التخصصات الشاغرة، والتي يمكن التقديم عليها، والتي جاءت كالآتي:

رئيس قسم استمرار الأعمال.

رئيس قسم تقييم المخاطر.

رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

رئيس قسم السلامة.

رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

مدير إدارة المباني.

مدير إدارة الطرق.

مدير إدارة النقل والمعدات.

مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

محلل شراكات واتفاقيات.

أخصائي تخطيط أول.

أخصائي تخطيط.

أخصائي إدارة أداء أول.

مسؤول المواد الخطرة.

مهندس أجهزة طبية.

رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.

رئيس قسم استمرارية الأعمال.

مدير الإدارة الهندسية.

رئيس قسم الهندسة القيمية.

رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.

رئيس قسم صحة البيئة.

رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

مدير إدارة المرافق العامة.

رئيس قسم النقل.

رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.

مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

مهندس مدني.

مهندس بنية تحتية.

ضابط الميناء أول.

تطبيق أي وظيفة.

أخصائي شراكات واتفاقيات.

أخصائي تفتيش وكالات أول.

مهندس أخصائي إنشاءات.

مفتش (عمليات الميناء).

أخصائي مراجعة فنية أول.

أخصائي استلام مشاريع أول.

مهندس تخطيط المشاريع.

مهندس حماية من التآكل.

مهندس كهرباء ومعدات.

مساح.

مُحلل نظم المعلومات الجغرافية.

مُحلل مراقبة.

مهندس مرافق.

مُحلل تخطيط بنية تحتية.

رسام خرائط رئيسي.

رسام خرائط.

أخصائي مساحة.

أخصائي تخطيط إرشادي أول.

مهندس مشروع.

مهندس معماري.

إداري عقود (العقود).

مهندس مواصفات.

أخصائي خدمات صيانة.

محلل مراقبة مائية.

مشرف جودة هواء وأرصاد جوية.

منسق عقود.

مرمز طبي.

مساعد طبيب أسنان.

مثقف صحي للمريض والأسرة.

صيدلي اكلينيكي.

ممرض مكافحة العدوى.

فني تمريض.

فني جبس وتجبير.

فني صحة الأسنان.

فني إمداد التعقيم.

فني قسطرة القلب.

قابلة.

ممارس مكافحة العدوى.

أخصائي تخدير (غير طبيب).

أخصائي علاج النطق.

أخصائي إمداد التعقيم.

أخصائي نفسي.

أخصائي إسعاف و طوارئ.

أخصائي تمريض.

أخصائي

جراحة عامة.

أخصائي – المسالك البولية.

أخصائي – طوارئ (طبيب).

طبيب مقيم- باطنة.

طبيب مقيم – الطب المهني.

طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع.

طبيب مقيم – جراحة.

طبيب مقيم -عناية مركزة.

طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

شروط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ونوهت إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، يتطلب عددًا من الصفات التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف الشاغرة، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على تدريب جيد.

أن يكون تخصص المؤهل للمتقدم يتناسب مع تخصص الوظيفة.

موعد التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وأشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في بيان لها، إلى أن التقديم على الوظائف الشاغرة، اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 4 يونيو، وحتى استكمال العدد المطلوب.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، من خلال الرابط الآتي (اضغط هنــــــــــــا).