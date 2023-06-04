الدفاع الروسية تعلن التصدي لقوات أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش صدت محاولة القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر بالقرب من منطقة خيرسون.

وأضاف: "خلال اليوم الماضي تم بنيران قوات مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي التصدي لمحاولات مجموعات معادية صغيرة لعبور نهر دنيبر والوصول إلى جزيرتي فيليكي وبوكيفسكي"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ووفقا له، تم بنيران الجيش الروسي تدمير زورقين وسيارتي بيك آب والقضاء على 37 عنصرا من القوات الأوكرانية وإصابة 23 آخرين بجروح.

في الأشهر السابقة، أفادت الدفاع الروسية بتصدي الجيش الروسي مرات كثيرة لمحاولات إنزال مخربين أوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وفي منتصف مايو، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوكرانيا تدرب قواتها على عبور نهر دنيبر وتجهز عبارات عائمة لنقل المعدات الثقيلة. وتبذل القوات الأوكرانية محاولات مستميتة للتسلل والتمركز على الجزر الموجودة وسط النهار لكن الجيش الروسي يتصدى لها كل مرة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش الروسي، قصفت مكان تجمع القوات الأوكرانية في منطقة داريفكا على ضفة نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، ودمرت في خيرسون زورقين، وتم كذلك تدمير مدفعي هاون عيار 120 مم ومدفع هاوتزر D-30 هاوتزر مع الذخيرة في منطقة جزيرة كورابليوف وفي المنطقة الصناعية في خيرسون مع القضاء على العديد من عناصر العدو.

هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة دنيبرو، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك، أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأصاب 13 شخصا على الأقل وربما يوجد آخرون تحت الأنقاض.

وكتب ليساك على تليغرام يقول إن ثلاثة أطفال كانوا من بين الجرحى.

وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

وكان زيلينسكي، قد قال السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال، قائلا: "نعتقد بقوة أننا سننجح".

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".

وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الاجتياح الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.

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