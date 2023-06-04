روسيا.. الفيضانات تغرق إقليم كراسنودار و27 منطقة

أفادت وزارة الطوارئ الروسية في مدينة كوبان الروسية، بوقوع سلسلة فيضانات في 27 منطقة مجاورة، ما غمر13 منزلًا بالمياه، بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة أبشيرونسكي في إقليم كراسنودار، وفق روسيا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية، والأمطار الغزيرة نتجت سلسلة فيضانات في بلدة أبشيرونسك في إقليم كراسنودار و27 منطقة مجاورة، تسببت بغمر 13 منزلًا بالمياه.

وذكرت الوزارة في بيانها أن طواقمها أقامت نقطة واحدة للإقامة المؤقتة، لإيواء المتضررين، موضحة أن طواقمها تعمل على ضخ المياه من المناطق المغمورة.

وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل على تفحص المناطق المتضررة، بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني في أبشيرونسك، والمعدات اللازمة التي أرسلتها وزارة الطوارئ الروسية.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 25 م/ث في إقليم كراسنودار حتى الـ 5 من يونيو الجاري، ما يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستوى مياه الأنهار في مناطق موستوفسكي ولابينسكي وكورغانينسكي وأوترادنينسكي وتوابسينسكي وفي جيلنديك.