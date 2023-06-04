روسيا تسقط 6 صواريخ أوكرانية في زابوروجيا

أفادت السلطات المحلية في مدينة بيرديانسك بمقاطعة زابوروجيا، بأن الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية صوب المدينة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت إدارة مدينة بيرديانسك، في منشور عبر تطبيق "تليجرام": "سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في بيرديانسك، حيث أقدم نظام كييف على محاولة أخرى لضرب المدينة الآمنة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت السلطات المحلية في مدينة بيرديانسك قد أعلنت، أن القوات الأوكرانية قصفت محيط ميناء بيرديانسك على الساحل الشمالي لبحر آزوف في مقاطعة زابوروجيا، مشيرة إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات أو دمار.