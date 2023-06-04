إخماد حريق في محل أدوات موسيقية في بورسعيد

نشب حريق في محل أدوات موسيقية حي الشرق في محافظة بورسعيد، ونجحت جهود الإخماد في إطفاء الحريق.

إدارة الحماية المدنية ببورسعيد تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق في محل بشارع الثلاثيني وصلاح سالم، وعلى الفور جرى الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من الوصول خلال دقائق من البلاغ.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ بعد أن تصاعدت النيران بكثافة من المحل التجاري وتقترب من العقار الخشبي أعلى المحل، وتبين أن مصدرها مخزن أعلى المحل صندلة، وعلى الفور جرى التعامل بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تصل للعقار، وتهدد حياة السكان.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ماس كهربائي سبب حريق كرداسة

وعلى جانب آخر، توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال حريق بعقار بكرداسة، وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي .

وقام رجال المباحث بمعاينة العقار لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، كما تم الاستماع لأقوال المقيمين به، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغاً باشتعال حريق بعقار في كرداسة.

وعلى الفور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتداداها للعقارات المجاورة، وتبين لرجال المباحث أن الحريق اشتعل بعقار، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللتأكد من التزام سائقي المركبات بكافة القواعد المرورية الواجب إتباعها من أجل الوصول لشوارع أكثر أمناً.