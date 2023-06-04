البورصة تقيد شركة طاقة عربية مؤقتًا

قررت لجنة قيد الاوراق المالية قيـــد اسهــــم شركة طاقة عربية قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح برأس مال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري موزع على 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلى:

الإصدار القيمة

الأول 250,000 جنيه مصري

الثاني 249,750,000 جنيه مصري

الثالث 196,364,080 جنيه مصري

الرابع 168,806,020 جنيه مصري

الخامس 26,006,800 جنيه مصري

السادس 35,000,000 جنيه مصري

الإجمالي 676,176,900 جنيه مصري

وذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وعلى أن تلتزم الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد ، وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار اليها دون دون استيفاء باقى شروط ومتطلبات القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد القيد.

وعلى ان تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

ثانيا: ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 08/06/2023 على النحو التالي:

( ص1 – ص 6) 1,352,353,800 سهم × 50 قرشًا = 676,176,900 جنيه مصري.

ثالثا : أن يتم تسكين الشركة بقطاع "مرافق" .

رابعا: تم تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة هو TAQA.CA