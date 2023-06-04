القومي للاتصالات يفتح برنامج التدريب الصيفي

أعلن المعهد القومي للاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن فتح التسجيل في برنامج التدريب الصيفي لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة من كليات الهندسة (أقسام النظم والحاسبات والاتصالات والإلكترونيات) وكليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب وبناء قدراتهم في روافد التطبيقات التكنولوجية الحديثة العالية القيمة والتخصص، وتطوير معارفهم ومهاراتهم ليكونوا روادًا في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

آخر موعد للتسجيل يوم ١٥ يونيو.

برنامج التدريب الصيفي للطلاب

يعد تدريب وتأهيل الطلاب من الجامعات المصرية في مرحلة ما قبل التخرج من أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن وذلك لبناء القدرات في روافد التطبيقات التكنولوجية الحديثة عالية القيمة والتخصص وتطوير معارف ومهارات طلاب الجامعات ليكونوا روادا في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبكرا وقد تبلور ذلك في مبادرة التدريب الصيفي لطلاب الفرق الاولي والثانية والثالثة للعام الدراسي الحالي من كليات الهندسة (اقسام النظم والحاسبات والاتصالات والالكترونيات) والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي .

المبادرة تتم بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برنامج تدريب صيفي لمدة 4 اسابيع بواقع 120 ساعة تدريبية تشمل 30 ساعة مهارات سوق العمل (Soft Skills) وعدد 90 ساعة تكنولوجيات فنية مؤهلة لشهادات دولية.