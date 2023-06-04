RAYA CX تفتتح موقع جديد في السعودية

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RAYA CX)- إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ومقدّمة خدمة العملاء، والدعم الفني، والخدمات العالمية لشركات فورتشن 1000 في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا - افتتاح موقعها الثاني في قلب الرياض، المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى موقعها الأول في منطقة الخبر، وذلك لتعزيز أعمالها في المنطقة.

عقد حفل الافتتاح بحضور الرئيس التنفيذي لشركة RAYA CX، أحمد أبو العز، ومدير الإيرادات الرئيسي (CRO)، سام حنا، ومدير عام RAYA CX في منطقة الخليج حسام فؤاد. وشملت مراسم خطاباً للرئيس التنفيذي أكد خلاله على التزام RCX المستمر بالتميز والنمو في المنطقة، فضلاً عن لقاءه فريق العمل في السعودية لتوجيه الشكر إليهم إزاء جهدهم وتقديم أعلى مستوى من الخدمات.

قال أحمد أبو العز، الرئيس التنفيذي لشركة RAYA CX: "نحن سعداء بإعلان افتتاح موقعنا الجديد في الرياض. يعزز هذا التوسع التواجد القوي لدينا في المملكة العربية السعودية، ويمكننا بذلك تلبية احتياجات عملائنا الكرام بقدرات وموقع مُحسنين. ونحن واثقون من أن خبرات فريقنا والمرافق المتطورة ستضمن تقديم تجارب عملاء استثنائية لشركائنا في جميع الصناعات".

أضاف أبو العز: “يستضيف الموقع الجديد للشركة، والذي تم اختياره بشكل استراتيجي في قلب مدينة الرياض، المنشأة التشغيلية المتكاملة المجهزة على أعلى المستويات، بطاقة استيعابية ضخمة تلائم مستهدفات النمو والتوسع الاستراتيجي وخطط الشركة الطموحة لاستقطاب، وتأهيل، وتوظيف 1500 كادر بشري وطني مؤهل من الشباب السعودي من الجنسين خلال السنة الجارية، بما يتوافق مع التزام شركة RAYA CX بدعم جهود تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لعام 2030”.

وتابع: "دعمنا مقرنا الجديد بأحدث التجهيزات وأفضل الحلول التقنية لإدارة وتحسين تجارب العملاء وفريق متكامل من أفضل الكفاءات التشغيلية والإدارية بمختلف الأقسام والإدارات المساندة لعمليات التشغيل، إذ تهدف الشركة من خلال الموقع التشغيلي الثاني إلى تعزيز قدرات RAYA CX على تقديم حلول خدمات الأعمال وإدارة تجارب العملاء المتميزة إلى شريحة متنامية من عملاء الشركة وشركاء نجاحها من كبرى الشركات والمنظمات من مختلف القطاعات التجارية والمجالات الخدمية".

يشار إلى أن RAYA CX حققت شهرة عالمية باعتبارها الشريك المفضل لخدمة العملاء والدعم الفني والخدمات العالمية لشركات فورتشن 1000 منذ تأسيسها قبل 22 عامًا. مع سجل حافل في تقديم حلول عالية الجودة والتفاني في الابتكار، فإن RAYA CX تتجاوز بشكل مستمر توقعات العملاء وتحدد المعايير الصناعية.

يمثل افتتاح الموقع الثاني في الرياض مرحلة هامة في استراتيجية نمو RAYA CX ، يتيح للشركة تلبية الطلب المتزايد على خدماتها في المملكة العربية السعودية. من خلال توسيع عملياتها، تهدف RAYA CX إلى تعزيز موقعها كمزود رائد لحلول إدارة تجارب العملاء في المنطقة منذ عام 2001.