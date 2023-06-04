الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

خلفا للراحل عبد الله عصر

المستشار محمد حسام الدين يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أدى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ، خلفًا للنائب الراحل عبدالله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الذى أعلن خلو المقعد بعد وفاة النائب عبدالله عصر.

 

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جاء ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بالمجلس، تفعيلًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن، وهنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المستشار محمد محمود حسام الدين، متمنيًا له التوفيق.

 

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 219 لسنة 2023، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة النائب المرحوم عبد الله أمين محمود عصر.

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