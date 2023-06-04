وفاة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا

توفي 4 أشخاص اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية أبودياب شرق، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية أبودياب شرق بمركز دشنا.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة "فاضل.أ.م، 38 عامًا، علي.ف.أ، 45 عامًا، وحسني.ه.ح، 30 عامًا، ومصطفى.م.غ، 18 عامًا، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على قطعة أرض جبلية أملاك دولة، بقرية أبودياب شرق مركز دشنا.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.