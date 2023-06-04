جمعية مصر الجديدة تواصل احتفالاتها بيوم البيئة العالمي بالأفلام التسجيلية

تنطلق في الحادية عشر من صباح غد الاثنين، فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والتي تنظمها جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي في كل من متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة التابعان للجمعية، والتى تأتى من منطلق البرامج التوعوية في كل مايلامس افراد المجتمع لاسيما علاقته مع البيئة المحيطة به .

اذ يعرض مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " سلسلة من الرسوم المتحركة التي من شانها تنمية وعى الفرد قبل الجماعة بأهمية البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ عليها نظيفة للاجيال القادمة ، وذلك بالتعاون مع طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا قسم الرسوم المتحركة ، حيث نجحوا في تصميم مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للتوعية بالتغيرات المناخية وضرورة الحفاظ علي البيئة .

وفى سياق متصل يفتتح الدكتور نبيل حلمى ، في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين ، معرض للفن التشكيلى احمد بيرو ، يضم حوالى 25 لوحة فنية تحت عنوان " لا للنفايات البلاستيكية " ، تعبيرا لرفض انتاج المواد البلاستيكية شديدة الخطورة على البيئة ، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى وهي المرة الاولى الذي يدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي

واعلن حلمي ، عن ان المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال لوحات الفنان الكبير احمد بيرو وباعماله الفنية ، باهمية استخدام النفايات البلاستيك واعادة تدويرها والحد من انتشارها ، حيث قام الفنان احمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع اشكالها من اغطية القنينة والاكياس البلاستيك والعاب بلاستيك واعادة صياغتها داخل اعمال فنيه تحث علي الاهتمام بالبيئة داخل اطار عمل فني ، وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.