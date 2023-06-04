أسعار البيض صباح اليوم الأحد

ارتفعت أسعار البيض، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في المزرعة مقارنة بمستوياتها أمس السبت، بحسب بيانات الاتحاد العام لـ منتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 95.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في المزرعة، حيث تحرص الوفد على تقديم كل السلع الخدمية التي يهتم بها متابعي الوفد، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم الاحد من المزرعة

كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 95.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 95.75 جنيه، بارتفاع جنيهين.

سعر كرتونة البيض البلدي نحو 115.75 جنيه.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لاسيما أسعار كرتونة البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.