أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في محلات الصرافة، وفقًا لتحديثات البنك المركزي.

وتنشر "بوابة الوفد"، ضمن الأخبار الخدمية التي تقدمها لمتابعيها، أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق المصرفية كافة.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف ميد بنك:

سجل سعر الدولار في ميد بنك 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.