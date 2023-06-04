الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حكم ارتداء السيدات الجوانتي أو النقاب خلال الحج

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للسيدات ارتداء الجوانتي أو النقاب خلال الحج.

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وأضاف جمعة، خلال حديثه في أحد البرامج المتلفزة الستات مفيش أي إحرام إلا في وشها، ويديها الاتنين، ولا ترتدي جوانتي أو نقاب.

وتابع “الست لو جاء خبر وفاة والدها وهي في المطار تذهب للحج؛ لأن الأب ملوش عدة، لكن جاء خبر وفاة زوجها ولم تركب الطيارة ولم تختم الباسبور، فعليها أن تعود، ولو ختم الجواز ودخلت مترجعش”.

وخلال الحلقة، أوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعض الأفعال المنتشرة خلال أداء مناسك الحج والتي يجب الحذر من فعلها، وكذلك عدد من محظورات الإحرام

وقال لو أزال الحاج ما تعرف بالـ ودنة، والتي تكون بجوار أحد الأصابع فهذا لا يصح، وعليه دم، واستعمال الشامبو والشاور جيل والصابون ذات الرائحة مينفعش، لكن هناك زيت الزيتون فلا مانع، والموضوع ليس سهل وليس فسحة.

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