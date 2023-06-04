«إيليت للاستشارات» تجرى تقييمات ودراسات جدوى لـ35 شركة

7 قطاعات تتضمنها التقييمات

أجرت شركة إيليت للاستشارات المالية عددا من التقييمات لعدد من الشركات العاملة فى العديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

قال سيف عونى العضو المنتدب لشركة إيليت إن التقييمات التى أجرتها الشركة مؤخرا تضمنت العديد من الشركات العاملة فى 7 قطاعات تتضمن التأمين، البنوك، الإسكان، التنمية العقارية، الصناعة، الأغذية، والسياحة.

أضاف «عونى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن عدد الشركات التى وصل تقييمها مؤخرا بلغ 35 شركة.

أشار «عونى» إلى أن الشركة تجرى مراجعة خطط أعمال لإحدى الشركات العاملة فى مجال الدواجن والبترول، موضحا أن هذه المراجعة تضم الترويج لهذه الشركات بهدف رفع رأس المال، والهيكلة المؤسسية، بما يسمح للشركة التوسع فى أعمالها التشغيلية، كما أوضح أنه تم إعداد مذكرات للشركات التى ترغب فى الحصول على تمويل سواء من البنوك أو الأفراد.

كما تم أيضاً إعداد دراسة جدوى لإحدى الشركات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى تحت التأسيس لتكون الدراسة بمثابة خارطة طريق للشركة.