«ESTA» تنظم برامج تدريبية شاملة لأعضاء الاتحاد العربى لأسواق المال

16 بورصة ضمن البرنامج

تجرى الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» مفاوضات ومباحثات لاستئناف العمل مع الاتحاد العربى للأسواق المالية، وذلك لتنظيم برامج تدريبية شاملة وكاملة لهذه الأسواق تتعلق بأساسيات التحليل الفنى، لرفع كفاءة العاملين بهذه الدول.

قال محمد يونس رئيس الجمعية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن هذه البرامج يكون بالتعاون مع الاتحاد العربى، والبورصات العربية المستهدفة فى هذا الأمر.

وأضاف أن الاتحاد العربى هو من سيحدد هذه الأسواق التى ستقوم الجمعية بتنظيم البرامج التدريبية لها، بالإضافة إلى أن الدورات ستشمل أيضا شركات الإيداع والقيد المركزى العربية، وكذلك البنوك، والجمعيات والشركات بهذه الأسواق.

أشار «يونس» إلى أن الاتحاد العربى يضم نحو 16 بورصة، تتضمن أجندة الأعمال التى تقوم بها الجمعية، التحليل الفنى بمستوياته الأول والثانى، على أن يكون قابل للزيادة.

أوضح أن هذه الدورات قد تشتمل على 12 محاضرة، على أن يكون بداية التنظيم خلال يوليو وأغسطس القادمين.

كما أشار «يونس» إلى أن المحاضرات تتضمن سيكولوجيا الجماهير، النماذج السعرية، ومؤشرات التحليل الفنى.

يشار إلى أن الجمعية قد قامت مؤخرا بتنظيم العديد من البرامج التدريبية للأعضاء، وغير الأعضاء بهدف رفع كفاءتهم.