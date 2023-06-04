القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 18.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 18 ، وذلك عن الفترة من 27 مايو حتى 2 يونيو الجاري ، والذي تضمن العديد من اللقاءات والأنشطة المختلفة على النحو التالي:

استقبل الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – المستشار/ جيورجي نديالكوف - رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة – وذلك يوم الاثنين الموافق 29 مايو الماضي بمقر مكتبه.

تناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا خلال الفترة القادمة، لا سيما فيما يتعلق بنفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين، حيث أوضح الهوبي أن صادرات مصر من السلع الغذائية لبلغاريا في الربع الأول من العام الجاري تمثلت في ملح الطعام والذي احتل المرتبة الأولى ثم الفاصولياء الطازجة والمجمدة، أما واردات بلغاريا إلى مصر فقد جاءت زيوت عباد الشمس في المرتبة الأولى ، وأعرب الدكتور طارق الهوبي عن أمله في زيادة حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشاد المستشار/ جيورجي نديالكوف - رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة – باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستعرض دور منظمة سلامة الغذاء البلغارية والتي تأسست في عام 2011، مؤكدًا على رغبة بلاده في تقديم كافة

لقاء الدكتور طارق الهوبي واللواء إيهاب صابر واللواء الحسين فرحات

أوجه التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

كما إلتقى الهوبي السيدة / إليزابيث ميلو – الملحق الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة -، والسيدة / ميلندا ميادور - مستشار شئون الزراعة في السفارة الأمريكية -، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الماضي.

في بداية اللقاء رحب الدكتور طارق الهوبي بالسيدة/ إليزابيث ميلو - الملحق الزراعي الجديد، متمنياً لها التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليها، وأن تسهم مجهوداتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية خاصة وأن السوق الأمريكي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 13 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات ، وتم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 219 مخزن.

كما تم معاينة 2 موقع جديد لمخازن التغذية المدرسية بمحافظة المنوفية، ليصل إجمالي عدد المواقع التي تم معاينتها منذ يناير من العام الجاري 96 موقعًا ، تم استيفاء 62 موقعًا منها يصلح لإنشاء مخازن مدرسية جديدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 13 مأمورية رقابية على المحالب في محافظات البحيرة ، المنوفية ، الغربية والفيوم، وسجلت الإدارة عدد 2 محلب، واستوفى 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 38 محلبًا حتى الآن.

بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 61 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 53 شكوى ، وجاري فحص 8 شكاوى.

خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

كما إلتقى الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الماضي السيدة / أماندا هودجز - مديرة التجارة وتمكين الأسواق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، والسيدة / سامي حسيني – المستشار الزراعي بالسفارة الأسترالية بالمملكة العربية السعودية -.

تناول اللقاء التعاون السابق بين البلدين في مجال سلامة الغذاء، واستعراض الجانب الأسترالي لدعم دراسة بحثية على بعض منتجات اللحوم المجمدة المستوردة للوصول إلى النتائج الأدق والأمثل والمتعلقة بفترات الصلاحية اللازمة لتخزين تلك المنتجات.

جدير بالذكر أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد السوق الأسترالي من الأسواق الهامة التي تستورد مصر منها الفول، العدس، القمح، أيضًا اللحوم والكبدة المجمدة.

وشهدت جلسة يوم الأربعاء ( الموافق 31/5/2023 ) من منتدى LYNX مناقشات بناءة للغاية بين الدكتور/ طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – وكبار الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف واللوجستيات في مصر.

ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها خلال هذه الجلسة التفاعلية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية لزيادة الصادرات، وكذلك خطة رقمنة إجراءات الهيئة وتسهيلها وتقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي.

وكذا أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز سلامة الأغذية وزيادة الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية وكذلك دور الهيئة في الرقابة على الواردات الغذائية بما يضمن سلامة ومأمونية الغذاء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الهيئة في أهمية الحوار المتواصل بين الهيئة والقطاع الخاص وهو ما يعد مفتاح تحقق أهداف استراتيجية الهيئة (2023-2026) .

جانب من الدورة التدريبية

وفي إطار حرص وسعي الهيئة لتوثيق مجالات التعاون وتعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، استقبل الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – كلًا من اللواء الدكتور/ إيهاب صابر - رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - والسيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات - المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - يوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري، وذلك للوقوف على أولى خطوات التعاون في مجال الاستزراع السمكي من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية في هذا المجال في تعزيز صادرات الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي والمساعدة في فتح أسواق عالمية جديدة، وكذا مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الأسماك البحرية في القضايا ذات الصلة كل فيما يخصه.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

الدكتور طارق الهوبي والسيدة إليزابيث ميلو

الدكتور طارق الهوبي والوفد الأسترالي

جانب من حملات الهيئة التفتيشية بمحافظة الأقصر

مش منتهي الصلاحية ويحتوي على أعفان

مش منتهي الصلاحية - من حملات الهيئة التفتيشية بمحافظة الغربية