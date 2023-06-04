حالة الطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس.. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

الطقس السائد

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على جنوب البلاد وذلك حتى الجمعة المقبلة.

ظواهر جوية

وذكرت الهيئة، أن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: العظمى 33 والصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 27 والقاهرة 20

طنطا:- العظمى 33 والصغرى 21

دمنهور: العظمى 32 والصغرى 22

مطروح: العظمى 25 والصغرى 18

السلوم: العظمى 26 والصغرى 19

الزقازيق:- العظمى 32 والصغرى 22

المنصورة:- العظمى 32 والصغرى 21

الإسماعيلية:- العظمى 33 والصغرى 24

السويس:- العظمى 33 والصغرى 24

العريش:- العظمى 27 والصغرى 20

طابا:- العظمى 34 الصغرى 24

كاترين:- العظمى 32 الصغرى 14

شرم الشيخ:- العظمى 39 الصغرى 27

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 27

الفيوم:- العظمى 36 الصغرى 25

بنى سويف:- العظمى 36 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 37 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 38 الصغرى 25

سوهاج:- العظمى 41 الصغرى 26

قنا:- العظمى 44 الصغرى 27

الأقصر:- العظمى 45 الصغرى 27

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 29