خبير مالي يتوقع استمرار الأداء المتباين لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال استكمال حركة التباين للمؤشرات، والاسهم خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

كما تتوقع أن تكون منطقة 17530 نقطة، هو مستوي ترقب للمستثمرين على أن يكون مستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 17700 نقطة، وذلك في حالة تجاوز منطقة المقاومة 17500 نقطة، ويتوقع أن تكون منطقة 17250 نقطة دعم.

وكانت مؤشرات البورصة قد واصلت خلال الجلسات القليلة الماضية موجة التباين بين الشراء والانخفاض في الجلسات القليلة الماضية، ترقبا لما أثير حول موجة تعويم جديدة في السوق.

نظرة تشاؤم تسود بعض المستثمرين بسبب عمليات بيعيه للمؤسسات الأجنبية، وسط مخاوف من تقارير المؤسسات المالية الأجنبية، بشأن التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصاد الوطني.

رغم نشاط السيولة التي شهدها السوق، مدعومة بعدد من الصفقات على الأسهم القيادية، إلا أن الحركة اقتصرت على عدد من الأسهم القيادية