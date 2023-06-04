محسن جابر يكشف كواليس خلافه مع عمرو مصطفى.. أنا اللي عملته (فيديو)

كشف المنتج محسن جابر، عن كواليس خلافه مع الملحن عمرو مصطفى، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت عقب استخدام الأخير لصوت السيدة أم كلثوم في أغنية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

أنا اللي طلعت عمرو مصطفى والكل شاهد:

وأوضح محسن جابر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، بمثابة ابن له وتحمل منه كثيرًا، قائلًا: "قابلت كتيرمن المواقف دي.. تطلع حد وفي الآخر يعورك.. أنا اللي طلعت عمرو مصطفى والكل شاهد وكانوا يقولوا لي إدينا نص اهتمامك بعمرو مصطفى وانتهت العلاقة بينا لما حس إن هو كتير على الناس الآخرين".

سبب الخلاف مع عمرو مصطفى في أزمة استخدام صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي:

وأوضح أن سبب خلافه مع عمرو مصطفى في أزمة استخدام صوت أم كلثوم في الذكاء الاصطناعي أنه لم يستأذن قبل استخدام صوت أم كلثوم، مؤكدًا أن عمرو أخذ منه فكرة تغيير صوت أم كلثوم لمطربة أخرى.

وتابع: “دوشة عمرو مصطفى للدعاية والتسويق لنفسه، وأنا كنت بعمل حاجات صادمة ولكن إيجابية”، معقبًا: "أنا مش زعلان من عمرو مصطفى وهو ولد من أولادي وغلطه فيا ربنا يسامحه عليه، وأتمنى له الهداية وعايزه يكون أحسن الناس ويارب عمرو مصطفى يكون نمرة واحد في اللي موجودين".

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى، استعداده لطرح كتابًا عن مشواره الفني قريبًا، تحت عنوان 25 سنة موسيقى، ويستعين في كتابته بالذكاء الاصطناعي.

بكتب كتاب بالذكاء الاصطناعي عن تاريخي الموسيقي:

وقال عمرو مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "أنا بكتب كتاب بالذكاء الاصطناعي عن تاريخي الموسيقي وكل اللي حصل فيه، اسمه 25 سنة موسيقى، وهيصدم العالم العربي صدمة رهيبة، وهينزل قريب.. أنا بحكي للذكاء الاصطناعي وهو بيترجم".

عمرو مصطفى يرد على هجوم محسن جابر بعد إعلانه استخدام الذكاء الاصطناعي:



كما رد عمرو مصطفى على هجوم المنتج محسن جابر، بعدما أعلن عمرو إعادة إحياء صوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي، إذ أوضح: “أنا ليا حقوق وقلت ابدأ بالخير، وتاريخي اللي فات خلاص عليه العوض ومفتحتش بقي إنما هتحاربوني وأنا ببدأ مشروعي الجديد؟ وكمان ده تراث تعالوا بقى نفتح الدفاتر القديمة، مؤكدًا أنه ينافس المطربين الكبار ولا أحد يستطيع منافسته من الجيل الحالي”.

آخر أعمال عمرو مصطفى:



ومن جهة أخرى، طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أمس أغنية افتكرلك إيه، بصوت الفنانة مي فاروق، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهى أولى أغاني مشروع إحياء التراث.

وأغنية افتكرلك إيه من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لعمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هى: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.