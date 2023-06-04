أسعار سيارات شيري تسجل قفزة جديدة في السوق المصرية

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ “أسعار سيارات شيري ” المطروحة داخل السوق المصرية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

وضمت قائمة أسعار سيارات شيري الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، 6 طرازات متوافرة داخل السوق المصرية هى «أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو – تيجو 8 – تيجو 8 برو».

وشهدت قائمة أسعار سيارات شيري الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادات جديدة على أسعار سيارات شيري المجمعة محليا فقط موديل 2023 وهي "أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7" وثبات أسعار سيارات شيري المستوردة المتوافرة في السوق المصرية وهي “تيجو 7 برو – تيجو 8 – تيجو 8 برو”.

أريزو 5 موديل 2023 أرخص سيارات شيري

وأصبح سعر أرخص سيارة بقائمة أسعار سيارات شيري، الصادرة عن جي بي غبور أوتو، في السوق المصرية، بعد الزيادات الجديدة يبدأ من 440 ألف جنيه للسيارة أريزو 5 "مانيوال" موديل 2023.

شيري تيجو 3

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها قائمة أسعار سيارات شيري الجديدة، الصادرة عن جي بي غبور أوتو، والتي يتم العمل بها بداية من اليوم في السوق المصرية.

أسعار سيارات شيري

أسعار سيارات شيري

تعد السيارة السيدان شيري أريزو 5، موديل 2023، أرخص سيارات شيري في مصر، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وفقًا للبيانات المعلنة فإن السيارة السيدان شيري أريزو 5، موديل 2023، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة شيري أريزو 5، موديل 2023، من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 بدايةً من الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال.

ودعمت السيارة السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وامكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ومصابيح أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وطي المقاعد الخلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة.

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX وUSB، والتحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة.