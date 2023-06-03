تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي.. هزة هائلة

تحذيرات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال وصفه "بالهائل" تسببت في الكثير من المخاوف، وعاد "فرانك" بتحذير خطير ومرعب.

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي:

وحذر عالم الزلازل الهولندي من هزة أرضية شديدة، وصفها بـ"الهائلة" خلال الأسبوع الأول من يونيو، ومع إعلان هذه التفاصيل انتشر الخوف والفزع بين عدد من المواطنين حول العالم، إذ إن دائمًا ما تتسبب تحذيرات العالم الهولندي في إحداث حالة من الخوف والهلع للمواطنين.

Mega-thrust earthquake warning for the first week of June. Be on extra alert. https://t.co/gUJibBgxM4 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 30, 2023

عالم الزلزال الهولندي يحذر فيه من وقوع زلزال بقوة دفع هائلة يضرب منطقة ما في العالم:

ونشر العالم الهولندي فرانك على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يحذر فيه من وقوع زلزال بقوة دفع هائلة يضرب منطقة ما في العالم في الأسبوع الأول من شهر يونيو، موجهًا رسالة للمواطنين حول العالم: "كونوا في حالة تأهب إضافي".

حذر العالم الهولندي، من هندسة كوكبية حرجة هى السبب في حدوث الهزات الأرضية، مؤكدًا أن التقارب ما بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من إبريل، بالتزامن مع اكتمال القمر، مما يعد حرجًا للغاية وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جدًا، بحسب تعبيره.

وبعد صدق تنبؤاته بوقوع زلزال تركيا وسوريا الذي حدث في 6 فبراير الماضي، لا زال العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، يواصل تحذيراته من وقوع زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.

ونشر العالم الهولندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحذيرًا قبل ساعات يشير فيه إلى أن هندسة الكواكب خلال اليوم السبت 20 مايو وغدًا الأحد 21 مايو قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وفي نفس السياق، شنَّ "شريف الهادي" رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، هجومًا على الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، قائلًا: "العالم الهولندي يطلق الكثير من التنبؤات بحدوث زلازل ولم يصدق في أي شيء".

أضاف "الهادي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين: "العالم الهولندي أطلق تصريحات باحتمالية حدوث زلازل في 8 أماكن في العالم".