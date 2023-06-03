لايبزيج يتوج ببطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية على حساب فرانكفورت

توج نادي لايبزيج ببطولة كأس ألمانيا بعدما فاز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بهدفين دون مقابل، مساء اليوم، السبت، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، فى نهائي بطولة كأس ألمانيا.

لايبزيج سجل هدفيه بواسطة كل من كريستوفر نكونكو الدقيقة 71، دومينيك سوبوسلاي الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

تتويج لايبزيج ببطولة كاس المانيا جاء للمرة الثانية على التوالي بينما حصد أينتراخت فرانكفورت اللقب خمس مرات سابقة.

آينتراخت فرانكفورت تاهل إلى النهائي بعد الفوز على شتوتجارت بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما فى نصف النهائي، في حين تأهل لايبزيج على حساب فرايبورج، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس ألمانيا.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ هو صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الكأس (20) بفارق كبير عن أقرب مطارديه فيردر بريمن (6).

بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني

فاز بايرن ميونخ على كولن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد راين إينرجي ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة في الدوري الألماني الممتاز .

أحرز الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق بايرن ميونخ الألماني الهدف الأول في شباك كولن في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول بصناعة سانية.

وحصل اللاعب شميتز على البطاقة الصفراء لاعب كولن في أحداث الشوط الأول.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ الذي سجله ليروي سانية بداعي لمسة يد على الألماني في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الثاني .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على كولن بهدف دون رد.

استحوذ فريق بايرن ميونخ على مجريات الشوط الأول بنسبة 52% أمام كولن 48%.

وحصل فريق كولن على ركلة جزاء سجلها دنيس حسين الهدف الأول من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 81 من أحداث الشوط الأول.

فيما أحرز جمال موسيالا الهدف الثاني بصناعة جنابري في الدقيقة 89 من أحداث المباراة .

ليطلق حكم المباراة ، صافرة نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونخ على كولن بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة توج رسميًا فريق بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني للمرة 32 وأصبح الفريق الأكثر التتويج بالدوري الألماني.