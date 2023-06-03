تفاصيل قرار المالية بخفض ضرائب ورسوم البضائع المستوردة

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، إن قرار وزارة المالية بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلًا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية.

الإفراج عن البضائع:

وأضافت مساعد وزير المالية، أن القرار يتضمن إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

التجار والمستوردين:

وتابعت: “بعض شكاوى بعض التجار والمستوردين بشأن 30% من الضرائب التي يتم سدادها بنظام الدفع المسبق كانت عالية، وتم تخفيضها إلى 1% بناءً على رغبات المستوردين”.

وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضحت أنه بداية من أول يوليو سيتم تطبيق العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية على الصادارت والواردات، وهناك نظام «آس أي» يحتوي على جميع البيانات الخاصة بالسلع والبضائع.

الفاتورة الإلكترونية تساعد على الكشف عن أعداد وحجم البضائع:

وأشارت إلى أن الفاتورة الإلكترونية تساعد على الكشف عن أعداد وحجم البضائع، وعدد القطع التي تم استيرادها في الشحنة، موضحة أن هذا القرار سيشمل جميع السلع من دون استثناء.

وأكملت: “نظام الفاتورة الإلكترونية يقلل الوقت ويساعد الجمارك والضرائب على الحصول على بيانات دقيقة، كما ستساعد الفاتورة الإلكترونية على إنهاء الإجراءات كافة في وقت وجيز”.

وذكرت: “جميع المقترحات بشأن الفاتورة الإلكترونية والمشاكل التي تواجه البعض يتم مناقشتها، وسيتم العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية بداية من أول يوليو مع حل المشاكل التي تم مناقشتها”.

الإفراج عن 1500 ألف سيارة:

وتواصل: “أنه تم الإفراج عن 1500 ألف سيارة ضمن مبادرة شراء سيارات المصريين بالخارج حتى الآن”.

وعن مبادرة دخول الذهب من دون جمارك، أوضحت أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها لمدة 6 شهور من تاريخ إعلان المبادرة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق ضريبة 14% القيمة المضافة على الذهب بصحبة القادمين من الخارج، كما أن الكمية التي دخلت مصر من إعلان المبادرة بلغت 112 كليو دهب.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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