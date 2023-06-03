رئيس جهاز العاشر يتفقد مشروع تنفيذ « نادى المحور الشرقي للخدمات »

تفقد المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، مشروع تنفيذ نادى المحور الشرقي للخدمات، والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة.

وأوضح منيع أن النادي يخدم أنحاء أجزاء كبيرة من المدينة، منها: مدينة الإسكان الإجتماعي بالأحياء 11، و16، و15، و12، ومنطقة أبنى بيتك بالحي ا12، و16، والمجاورات المحيطة بالنادى، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة.

وذكر أن المشروع يقع على مساحة ١٧ فدان، بتكلفة بلغت ٥٣٧٤٣٨١٦ جنيه، لافتا إلى نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٩٠ % ، ويضم مبني إجتماعي، وصالة ألعاب، وحمام سباحة دولي وآخر للأطفال، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم دولى، ومدرجات بمسطح ١١٤٠ متر، ومبني تجاري لعرض منتجات الشباب، وملاعب ثلاثية، وتنس، وهوكي، وكافيهات، بالإضافة إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بكافة الأشجار والزهور.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن المدينة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضع الشباب على أجندة اهتماماتها، عن طريق توفير النوادى الرياضية، والإجتماعية، ومراكز الشباب، والملاعب كمتنفس لهم.

كما تفقد رئيس الجهاز حديقة الكفراوي، وشدد على سرعة الإنتهاء من استكمال أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالحديقة، طبقا للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المتفق عليها، كونها تعد متنفس طبيعي لدى المواطنين والزائرين.